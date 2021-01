Netflix beëindigt deze zomer de ondersteuning voor 3DS en Wii U

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aanwezigheid van Netflix op de gameconsoles van Nintendo is door de jaren heen enigszins onregelmatig geweest en het lijkt erop dat het binnenkort nog moeilijker zal worden om de app te gebruiken als je toegewijd bent aan dat ecosysteem van gaming.

De app is nooit beschikbaar gekomen op de Nintendo Switch en er is opgemerkt dat de services die beschikbaar zijn op zowel de Wii U als de 3DS-handheld later dit jaar, op 30 juni, niet meer zullen werken.

Hoeveel mensen daadwerkelijk Netflix regelmatig op een 3DS kunnen bekijken, is waarschijnlijk een deel van de reden dat de service stopt, terwijl de Wii U nooit in bijzonder grote hoeveelheden is verkocht en volledig is vervangen door de Switch.

Ter verduidelijking: de app is niet alleen niet meer beschikbaar om te downloaden, maar werkt ook niet meer voor degenen die de app hebben geïnstalleerd, dus het is moeilijk te stoppen. Hoewel de Switch toegang heeft tot YouTube en Hulu in de VS, kunnen we alleen maar hopen dat dit een signaal kan zijn dat Netflix zijn pas ontdekte gat wil vullen door een app te maken voor de nieuwere console.

Gezien hoeveel groter en beter het scherm is dan de 3DS en Wii U, zou het hoe dan ook een duidelijke upgrade van de ervaring voor Nintendo-fans betekenen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.