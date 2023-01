Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wie hoopt dat Microsoft, Activision en de Federal Trade Commission (FTC) rond de tafel gaan zitten om hun geschillen bij te leggen, heeft pech, zo lijkt het.

Na het nieuws van vorige maand dat de FTC van plan was de overname van Activision door Microsoft voor 69 miljard dollar te blokkeren, werd gehoopt dat een gang naar de rechter kon worden vermeden. Maar volgens een nieuw bericht van Reuters zijn er geen "inhoudelijke" besprekingen tussen de partijen geweest.

De FTC vertelde een rechter in december dat ze de overname wilde tegenhouden omdat ze vreesde dat de overname van Blizzard door Microsoft zou betekenen dat Sony en Nintendo in het nadeel zouden zijn, omdat de Xbox-maker grote gamefranchises in exclusiviteit zou kunnen omzetten. Met Call of Duty als kern van het probleem beloofde Microsoft overeenkomsten te sluiten die ervoor zouden zorgen dat Call of Duty een decennium lang beschikbaar zou blijven op andere platforms. De FTC heeft niet toegegeven.

Nu FTC-advocaat James Weingarten tijdens een hoorzitting vertelde dat er geen besprekingen zijn gevoerd, lijkt het er steeds meer op dat de zaak voor de rechter komt. Michael Chappell, de administratieve rechter van de FTC, is klaar om uitspraak te doen over de overname na hoorzittingen die gepland zijn voor augustus.

De FTC is echter niet het enige probleem van Microsoft. Zelfs als de deal in de Verenigde Staten doorgaat, wordt in maart een besluit van de Europese Unie over dezelfde kwestie verwacht.

Geschreven door Oliver Haslam.