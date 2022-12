Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een groep gamers heeft de handen ineengeslagen om de overname van Activision Blizzard door Microsoft tegen te houden.

Reuters meldt dat in een klacht die is ingediend bij een federale rechtbank in Californië staat dat de deal de concurrentie aanzienlijk zou kunnen beperken of een monopolie zou kunnen creëren in strijd met de Clayton Act.

De particuliere antitrustzaak werd aangespannen door een groep van 10 zelf geïdentificeerde gamers uit Californië, New Jersey en New Mexico.

De groep zegt dat zij "het uitdrukkelijke belang en de bedoeling hebben ervoor te zorgen dat de industrie concurrerend blijft, met de grootst mogelijke innovatie, productie, keuze en prijsbeperkingen, nu en in de toekomst".

Verrassend genoeg bestaat de groep niet volledig uit PlayStation-spelers, hoewel acht van de tien het als hun primaire systeem gebruiken.

In de rechtszaak staat dat "indien de voorgenomen overname van Activision Blizzard door Microsoft doorgang vindt, de videogame-industrie aanzienlijke concurrentie kan verliezen en Microsoft over veel te grote marktmacht kan beschikken, met de mogelijkheid om rivalen uit te sluiten, de productie te beperken, de keuze van de consument te beperken, de prijzen te verhogen en de concurrentie verder te belemmeren".

In het Verenigd Koninkrijk daarentegen lijkt de meerderheid voor de overname te zijn.

De Competition and Markets Authority (CMA) heeft een samenvatting van de reacties vrijgegeven nadat zij het publiek had gevraagd zich over de situatie uit te spreken.

Ongeveer 75 procent van de 2.100 onderzochte e-mails waren over het algemeen positief over de overname.

Na de afgelopen maanden bewijsmateriaal te hebben verzameld en met de betrokken partijen te hebben gesproken, zal de CMA naar verwachting op 1 maart 2023 haar eindverslag vrijgeven.

Geschreven door Luke Baker.