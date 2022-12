Minecraft-wereld met winterthema helpt kinderen Engels te leren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een Minecraft-wereld met een winterthema zal kinderen helpen Engels te leren als onderdeel van een samenwerking tussen Microsoft en Cambridge University Press & Assessment.

De nieuwe wereld, genaamd Gormi's Winter Wonderland, is samen met Microsoft ontworpen om kinderen vanaf acht jaar te helpen de Engelse taal te leren terwijl ze puzzels oplossen en in-game taken uitvoeren. In een persbericht staat dat die taken gebaseerd zullen zijn op reële communicatievaardigheden en geschikt zijn voor beginners op niveau A1 en hoger van het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (ERK).

'We wilden een meeslepende Engelse taalleerervaring creëren en Minecraft was het perfecte platform, omdat het geliefd is bij miljoenen kinderen over de hele wereld', aldus Alex Martin, productmanager bij Cambridge via een persbericht. "Gormi's Winter Wonderland biedt in-game uitdagingen die kinderen aanmoedigen om hun Engels te verbeteren door relevante taal en real-life communicatievaardigheden te leren en te gebruiken."

Martin zegt verder dat kinderen worden aangemoedigd om de betekenis van de woorden die ze in het spel tegenkomen te verwerken en die kennis vervolgens te gebruiken om verder te komen. "Het is een erg leuke ervaring waarvan ik zeker weet dat kinderen en ouders over de hele wereld die zullen waarderen," zegt hij.

Dit is niet de eerste keer dat het team in Cambridge aan iets dergelijks werkt. Hetzelfde team heeft enkele van 's werelds toonaangevende producten voor het leren en beoordelen van de Engelse taal ontwikkeld.

Microsoft heeft zijn eigen blogbericht over het spel gepubliceerd en wie meer wil weten, kan ook op de website van Cambridge lezen over Gormi's Winter Wonderland.

Geschreven door Oliver Haslam.