(Pocket-lint) - Microsoft wil de Xbox Store naar mobiel brengen en het opnemen tegen zowel de Apple App Store als de Google Play Store, zo is bevestigd.

Die bevestiging komt bijna per ongeluk: Microsoft maakte het nieuws bekend via zijn deponeringen bij de Britse Competition and Markets Authority (CMA) in verband met het onderzoek naar de geplande overname van Activision Blizzard - een deal waarvan het bedrijf al heeft gezegd dat het spelers ten goede zal komen.

Deze documenten bevatten tekst die bevestigt dat, mocht de deal doorgaan, "Xbox zal proberen de Xbox Store uit te breiden naar mobiel en gamers aantrekken naar een nieuw Xbox Mobile Platform". Bovendien heeft Microsoft twee grote mobiele spelers in het vizier, maar het weet dat het niet gemakkelijk zal zijn. "Consumenten wegleiden van de Google Play Store en App Store op mobiele apparaten zal echter een grote verschuiving in consumentengedrag vereisen."

Het plan, zeggen de filings, is dat Microsoft bedrijven mag opkopen en dan populaire content en games mag aanbieden zodat gamers de stap wagen in plaats van de App Store of Play Store te gebruiken.

Het is echter niet meteen duidelijk hoe dat zou kunnen. Een concurrerende winkel lanceren op Android zou geen groot probleem zijn - Epic Games en anderen hebben het al gedaan. Maar op iOS is het gewoon niet mogelijk dankzij de regels van Apple. Microsoft kan zelfs zijn Xbox Cloud Gaming-dienst niet uitbrengen via de App Store vanwege soortgelijke beperkingen, maar moet genoegen nemen met een web-app.

Die web-app zou echter wel het antwoord kunnen zijn. Als Microsoft zijn cloudgamingdienst verder zou uitbreiden dan de huidige implementatie, zou het de App Store-regels volledig kunnen omzeilen. Hoewel dat niet expliciet door Microsoft wordt genoemd, valt niet te ontkennen dat het bedrijf zich momenteel richt op cloud gaming waar mogelijk.

