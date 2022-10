Microsoft zegt dat zijn overname van Activision Blizzard spelers ten goede zal komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft nu een speciaal gedeelte van zijn website dat gericht is op het uitleggen van zijn overname van Activision Blizzard en wat het betekent voor gamers.

Deze website bevat een aantal details over de deal, waaronder updates over de overname, een tabel met de voordelen van de deal en citaten van Microsoft Gaming CEO Phil Spencer en vice-voorzitter en president Brad Smith.

Het voor de hand liggende aandachtspunt hier zijn de duidelijke voordelen voor gamers als geheel.

Microsoft beweert dat de overname van Activision Blizzard gamers toegang geeft tot "meer games op meer apparaten, waaronder Xbox, PlayStation, telefoons en online". Je krijgt ook meer keuze in hoe en waar je games koopt en met abonnementen of eenmalige aankopen.

Het bedrijf beweert ook dat de spelontwikkelaars er baat bij hebben, omdat ze toegang krijgen tot meer spelers, meer investeringen en betere inkomsten.

Microsoft probeert de overname duidelijk te rechtvaardigen terwijl het onder toezicht staat van zowel de Britse Competition and Markets Authority (CMA) als de Europese Commissie. De zorg is dat Microsoft hierdoor een oneerlijk voordeel krijgt ten opzichte van de concurrentie.

Sony is inderdaad niet blij met de deal en een vertegenwoordiger sprak er onlangs over tegen GamesIndustry:

"Door Microsoft controle te geven over Activision-games zoals Call of Duty, zou deze deal grote negatieve gevolgen hebben voor gamers en de toekomst van de game-industrie...We willen garanderen dat PlayStation-gamers de beste game-ervaring blijven krijgen en we waarderen de aandacht van de CMA voor de bescherming van gamers."

Microsoft heeft er echter alle vertrouwen in en heeft dit ook aan Bloomberg laten weten:

Als de deal doorgaat, krijgt Microsoft ook ontwikkelaars en games van Activision, Blizzard en King. Dit zal het reeds groeiende arsenaal aan gameontwikkelaars alleen maar vergroten.

Geschreven door Adrian Willings.