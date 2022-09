Microsoft en BBC werken samen voor Minecraft Frozen Planet II

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De BBC en Microsoft hebben samengewerkt om vijf gratis werelden gebaseerd op Frozen Planet II naar Minecraft te brengen.

Beschikbaar om te downloaden van de Minecraft Marketplace in zowel Minecraft: Bedrock Edition en Minecraft: Education Edition, stellen de werelden spelers in staat om de dieren en landschappen uit de nieuwe BBC-serie te ontmoeten en erover te leren.

Ze geven spelers de kans om het leven als verschillende dieren te ervaren, waaronder een kinbandpinguïn, een Lapland-hommel en een ijsbeer. Je krijgt ook te zien hoe het is om een natuurhistorisch filmmaker te zijn.

De eerste wereld is nu beschikbaar, de andere vier volgen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Een van de geweldige dingen van de natuur is haar vermogen om jong en oud te boeien," aldus Elizabeth White, producent van Frozen Planet II.

"We zijn verheugd om samen te werken met Minecraft voor deze reeks educatieve computerspellen die kinderen in staat zullen stellen om te interageren met verhalen geïnspireerd door de serie door middel van gameplay, en meer te leren over de uitdagingen van deze habitats door de extra lesinhoud."

De eerste twee afleveringen van de nieuwe BBC TV-serie zijn nu te bekijken op BBC iPlayer. Nieuwe afleveringen worden ook live uitgezonden op BBC One op zondagavond in het Verenigd Koninkrijk.

Top Nintendo Switch-games 2022: beste Switch-titels die elke gamer moet bezitten Door Max Freeman-Mills · 1 september 2022 Onze gids voor de beste Switch-games - inclusief exclusives, indies, single- en multiplayer-titels.

Geschreven door Rik Henderson.