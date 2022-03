Uw pc-games kunnen binnenkort nog sneller worden geladen dankzij Microsoft DirectStorage

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen de Xbox Series X werd gelanceerd, pronkte deze met Xbox Velocity Architecture , die enorm kortere laadtijden voor gamers bood. Destijds beloofde Microsoft dat het dezelfde technologie naar de pc zou brengen in de vorm van DirectStorage.

Nu heeft Microsoft aangekondigd dat het eindelijk beschikbaar is.

Hoewel we allemaal weten dat NVMe-opslag momenteel de snelste manier is om games en je besturingssysteem te laden, zijn er nog steeds knelpunten die die prestaties tegenhouden. De huidige opslag-API's zijn niet geoptimaliseerd voor het verwerken van de massa's gegevens die door het systeem worden doorgegeven.

Moderne games zijn complex en hebben veel meer grafische gegevens die moeten worden geladen om volledig en zelfs met een NVMe SSD te kunnen genieten, maar die gegevensstroom wordt niet volledig geoptimaliseerd.

Nu is de DirectStorage API ingesteld om die dingen in de toekomst te veranderen, wat betekent dat zelfs gedetailleerde gamewerelden sneller dan ooit worden geladen.

Het betekent ook dat gamers eindelijk volledig kunnen profiteren van schijven met een leessnelheid van maar liefst 7.000 MB/s. Het is echter de moeite waard om in gedachten te houden dat dit de belofte is voor toekomstige games :

"Vanaf vandaag kunnen Windows-games worden geleverd met DirectStorage. Deze openbare SDK-release begint een nieuw tijdperk van snelle laadtijden en gedetailleerde werelden in pc-games doordat ontwikkelaars de snelheid van de nieuwste opslagapparaten vollediger kunnen benutten."

De games moeten worden gemaakt met DirectStorage in gedachten om hiervan te profiteren. Er zijn momenteel geen games die dit ondersteunen, maar dat zou in de nabije toekomst wel kunnen. We verwachten meer te horen op de Game Developers Conference.

Het goede nieuws is echter dat DirectStorage met zowel Windows 10 als Windows 11 werkt. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je Windows 11 nog niet gebruikt.

Geschreven door Adrian Willings.