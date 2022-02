Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft's voorgestelde overname van Activision Blizzard ter waarde van 68,7 miljard dollar zal worden beoordeeld door de Federal Trade Commission.

Dat is volgens een nieuw rapport van Bloomberg , dat aangeeft dat het antitrustonderzoek naar de deal niet zal worden uitgevoerd door het ministerie van Justitie.

Meestal beslissen deze twee instanties onderling wie het onderzoek naar fusies zal leiden. In dit geval zal de nadruk vrijwel zeker liggen op hoe Microsoft's eigendom van de uitgever rivalen, zoals Sony, zal beïnvloeden.

Activision Blizzard zit achter een aantal zeer populaire titels — waaronder Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush — en in dit stadium is het natuurlijk onduidelijk of Microsoft plannen koestert om sommige games exclusief voor Xbox en Windows-pc’s uit te brengen — zelfs als Xbox-baas Phil Spencer al publiekelijk heeft verklaard dat Call of Duty op PlayStation blijft , volgens bestaande afspraken.

Interessant is echter dat een gezamenlijke verklaring die onlangs door de FTC en het ministerie van Justitie is vrijgegeven, aangeeft dat beide partijen werken aan strengere fusierichtlijnen, na de toegenomen concentratie in industrieën in de afgelopen twee jaar.

Microsoft streeft naar afronding van de deal in het fiscale jaar juli 2022 - juni 2023. Gezien het potentieel voor dit verhoogde niveau van controle - om nog maar te zwijgen van het landschapsveranderende karakter van de deal zelf - is een beslissing veel waarschijnlijker te bereiken tegen het einde van dat tijdsbestek, zouden we raden.

Het bedrijf is ook niet de enige die stappen zet, waarbij Halo en Destiny-uitgever Bungie aankondigen dat het door Sony zal worden overgenomen in een deal van $ 3,6 miljard .

Wat de uitkomst ook is voor beide recente overnames, het belooft weer een druk jaar in gaming te worden.

