(Pocket-lint) - Abonnees van Xbox Game Pass Ultimate krijgen binnenkort maandelijkse Halo oneindige loot drops, volgens een bericht op Xbox Wire .

De eerste bundel arriveert op 8 december 2021 en geeft abonnees de "Pass Tense" MA40 AR-coating, vier 2XP-boosts en vier Challenge Swaps.

Spelers kunnen dit voordeel onder meer claimen in de Perks-galerij op Xbox-consoles, de Xbox-app op Windows of de mobiele Xbox Game Pass-app.

Xbox zegt dat de voordelen elke maand zullen circuleren en nieuwe items voor abonnees onthullen. Hoewel spelers over het algemeen graag gratis spullen kregen, was er wat gemopper binnen de Halo-gemeenschap.

Sommigen waren een beetje boos dat de eerste skin die landde voor de MA40 AR was. Dit pistool, dat een van de standaardwapens van games is, heeft het grootste aantal coatings in het spel. Sommige spelers zijn van mening dat het toevoegen van nog een coating aan de stapel behoorlijk overbodig is.

Halo Infinite multiplayer gelanceerd op 15 november en ondanks aanvankelijk gemengde feedback van de community, is er een aanzienlijk spelersbestand gegroeid. Hoewel de multiplayer gratis te spelen is, wordt de campagne afzonderlijk gelanceerd op 8 december en kost het £ 49,99. Het goede nieuws is dat ook de campagne is inbegrepen bij een Game Pass-abonnement.

Een Game Pass Ultimate-abonnement kost $ 14,99/£ 10,99 per maand en omvat Xbox Live Gold , Game Pass voor pc , EA Play en Xbox Cloud Gaming .

