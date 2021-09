Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Minecraft Live keert terug op 16 oktober en fans van de game kunnen afstemmen op de Minecraft- website, YouTube of Twitch om te zien wat de volgende grote update van de sandbox-franchise dit jaar nieuw op tafel brengt.

Zoals de afgelopen paar evenementen, zal de show een live poll bevatten om een nieuwe maffiasoort in de game te stemmen. Vorig jaar was de winnaar de Glow Squid, die de vriendelijke en bloemrijke Moobloom en de veel vijandigere ijsoproepende Iceologer versloeg.

Als je op zoek bent naar wat je kunt verwachten tijdens het evenement van dit jaar, kunnen we alleen maar zeggen dat de geruchten vrij dun zijn, hoewel sommige fans speculeren dat de langverwachte add-on voor deel twee van de Caves-update van vorig jaar waarschijnlijk zal verdwijnen. eindelijk een releasedatum.

Voor het geval je het je niet herinnert, vorig jaar onthulde het bedrijf op Minecraft Live zijn Caves and Cliffs-update, met alle nieuwe blokken (inclusief enkele die visueel ouder worden in de loop van de tijd), nieuwe vissoorten en geodes.

Deel één van de Caves and Cliffs-update kwam uit op 8 juni 2021, maar zoals we al zeiden, is er nog een releasedatum voor deel twee in de lucht. Hopelijk komt daar 16 oktober verandering in.

Je kunt het hier bekijken!

Je kunt Minecraft Live bekijken op YouTube, Twitch of de Minecraft-website zelf. Als je wilt worden doorverwezen naar de hoofdpagina van Minecraft Live-evenementen met alle beschikbare livestream-links, klik dan hier .

