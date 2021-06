Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De cloudgebaseerde gamestreamingservice van Microsoft, xCloud, wordt via internet volledig uitgerold naar iPhones en iPads, maar ook naar pcs en Macs.

Microsoft xCloud is sinds medio april 2021 een onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate als een alleen-uitnodiging-bèta. Nu hebben Game Pass Ultimate-abonnees er toegang toe en meer dan 100 games rechtstreeks vanaf hun iOS-apparaten, pcs en Macs. Microsoft onthulde maandag ook in een blogpost dat xCloud nu wordt aangedreven door Xbox Series X-consoles, wat betekent dat streaming officieel is ingesteld op 1080p met maximaal 60 frames per seconde met een fatsoenlijke internetverbinding.

Microsoft heeft te maken gehad met uitdagingen bij het verkrijgen van xCloud op iOS, waarbij Apples App Store-richtlijnen aanvankelijk de cloudstreamingservice blokkeerden, samen met Googles Stadia en Nvidias GeForce Now . Apple bezweek uiteindelijk een beetje, waardoor ze met enkele kanttekeningen door het web konden rennen.

Op iOS-apparaten zei Microsoft dat xCloud werkt als een webgebaseerde app via Safari, en je kunt kiezen tussen een controller of aanraakbedieningen voor specifieke games. (Houd er rekening mee dat xCloud compatibel is met Bluetooth-controllers of controllers die zijn aangesloten via USB.) Op pcs werkt xCloud via de Edge-browser en Google Chrome. Op Macs werkt het via Microsoft Edge en Safari. Het is onduidelijk of Chrome-ondersteuning ook komt voor xCloud-gebruikers op Macs.

Zie de handleiding van Pocket-lint voor meer informatie over xCloud en hoe het werkt.

