Microsoft xCloud-bèta komt naar iPhone en iPad via de browser, ook pc

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsft stelt zijn xCloud-service beschikbaar op iPhone en iPad via een webbrowser. De service die nu bekend staat als Xbox Cloud Gaming komt ook naar de pc, in Windows 10 via Edge of Chrome. De bèta is sinds september beschikbaar op Android-apparaten.

We wisten dat dit nieuws zou komen sinds een aankondiging in december en daaropvolgende lekken van een browservoorbeeld .

De service is echter nog niet beschikbaar voor alle gebruikers op Windows 10 en iOS / iPadOS - het is momenteel een zeer beperkte bèta en Microsoft zal geselecteerde Xbox Game Pass Ultimate-leden uitnodigen in alle 22 landen waar de service wordt getest. Degenen die zijn uitgenodigd, kunnen meer dan 100 Xbox Game Pass-titels spelen via Edge, Google Chrome of Safari.

Microsoft voerde oorlog met Apple over het hebben van een xCloud-app in de App Store vanwege de inkomstenverdeling, aangezien Apple geen geld zou verdienen met een gratis app waarmee gebruikers games kunnen spelen als onderdeel van een extern abonnement. Microsoft en Apple kunnen het meestal redelijk goed met elkaar vinden, dus het was in wezen een botsing van bedrijfsmodellen; Apple wilde oorspronkelijk dat games individueel werden gemodereerd.

Het idee van het aanbieden van de dienst via de webbrowser is "en het hebben van een vereenvoudigde, universele bestemmingspagina biedt een geweldige kans om cloudgamen in de loop van de tijd toegankelijk te maken voor meer spelers op meer plaatsen", zegt Microsoft in een blogpost .

"Ons plan is om snel te herhalen en open te stellen voor alle Xbox Game Pass Ultimate-leden in de komende maanden, zodat meer mensen de kans krijgen om Xbox op geheel nieuwe manieren te spelen."

Om te spelen heb je een via Bluetooth of USB aangesloten controller nodig, hoewel meer dan 50 games "aangepaste aanraakbedieningen" hebben om te testen.

Geschreven door Dan Grabham.