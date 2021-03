Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft Series X / S-controllers in beperkte oplage aangekondigd met als thema zeven Bethesda-titels om de recente overname van ZeniMax Media te herdenken.

In plaats van commercieel aan gebruikers te worden aangeboden, zullen de zeven controllers - gebaseerd op de franchises Doom, Dishonored , Prey , Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein en The Evil Within - alleen beschikbaar zijn via een Twitter-sweepstake.

Degenen die geïnteresseerd zijn in deze run in zeer beperkte oplage kunnen eenvoudig de aankondiging van Xbox, hieronder te zien, retweeten met de hashtag #BethesdaSweepstakes, het officiële account van het bedrijf volgen en ervoor zorgen dat hun profiel openbaar is.

Gebruikers moeten ook 18 jaar of ouder zijn, en de wedstrijd sluit op 16 april om 19.00 uur PT.

Mogen we u interesseren in deze aangepaste @Bethesda- controllers? Gewoon RT met #BethesdaSweepstakes om kans te maken om te winnen!



Eindigt op 16 april 2021 om 19:00 uur PT | Regels: https://t.co/4KBHC0eywp pic.twitter.com/uHbyUnpdEb - Xbox (@Xbox) 29 maart 2021

Er wordt slechts één winnaar geselecteerd voor de prijs, met de zeven controllers in een kist met daarop de logos van Xbox en Bethesda.

Interessant is dat Microsoft de unieke prijs waardeert op $ 399, hoewel we vermoeden dat elk van deze controllers veel meer zou ophalen dan dat afzonderlijk als ze ooit hun weg naar een of andere veiling zouden vinden.

We geven deze extreem gelimiteerde # BethesdaJoinsXbox- collectie weg aan een gelukkige fan. Mis de details morgen niet op de @Xbox Twitter-handle! #BethesdaJoinsXbox pic.twitter.com/tlXf4mMQaI - Aaron Greenberg ‍️U (@aarongreenberg) 29 maart 2021

Gezien het feit dat er maar één winnaar kan zijn met deze prijs, raden we je natuurlijk niet aan om je hoop te vestigen.

In plaats daarvan is het waarschijnlijk beter om te genieten van een van de andere nieuwe controllers die Xbox heeft aangekondigd voor de Series X / S - het gele Electric Volt-model en de rode Daystrike Camo Special Edition - die op 27 april en 4 wordt gelanceerd. Mei, respectievelijk.

