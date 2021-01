Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op de virtuele CES van dit jaar heeft OtterBox zijn allereerste reeks mobiele gamingproducten aangekondigd .

Het bedrijf werkte samen met Xbox om nieuwe accessoires te maken, waaronder een mobiele gamingclip. De Mobile Gaming Clip van OtterBox is ontworpen voor de Xbox One, Series X, Series S en de Elite draadloze controllers en kost $ 30. Het kan van de controller worden losgemaakt om als tafelstandaard te dienen.

OtterBox introduceert ook een Gaming Carry Case voor $ 45. Het heeft een schermstandaard aan de bovenkant, zodat je je telefoon erop kunt plaatsen en titels kunt afspelen, of het nu gaat om cloudservices zoals xCloud of via Apple Arcade . Het bevat ook een kabeldoorvoer voor je Xbox-controller.

De volgende is een Easy Grip Controller Shell van $ 40 met een antimicrobiële laag en antislip-grip. De schaal heeft ook verwisselbare grip pads en is verkrijgbaar in drie kleuren genaamd Dark web, Dreamscape en Galactic dream. Ten slotte, omdat OtterBox vooral bekend staat om het maken van telefoonhoesjes, bevat de gaminglijn ook een Easy Grip Gaming Case van $ 55 met antisliphandgreep. Het werkt met de iPhone 12-serie , iPhone 11-serie en iPhone SE.

OtterBox zei dat de case ook "binnenkort" beschikbaar zal zijn voor geselecteerde Android-apparaten.

Voor alle andere aangekondigde game-items worden ze medio februari 2021 uitgebracht, hoewel de voorbestellingen op 25 januari 2021 beginnen.

Zie voor meer CES 2021-aankondigingen de samenvatting van Pocket-lint.

Geschreven door Maggie Tillman.