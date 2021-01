De realtime sneeuw van Flight Simulator is enorm indrukwekkend

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator was een van de grootste slaperhits van 2020 in de gamewereld en hielp mensen die de plicht hadden om thuis te blijven om de wereld te zien en zonder enig risico naar verre oorden te reizen.

Het zal duidelijk doorgaan als een bron van escapisme gedurende dit nieuwe jaar, en ontwikkelaar Asobo Studio zal het niet stagneren. Het heeft al een flinke update gehad in de vorm van VR-ondersteuning en kreeg tegelijkertijd een winterse make-over.

Asobo maakte niet zo veel uit over dat deel van de update - het voegde meer winterse weersomstandigheden toe aan het spel en ging verder dan alleen luchtstormen om de omgeving onder je vliegtuig daadwerkelijk te bedekken met sneeuwdekens.

De bovenstaande trailer laat zien hoe transformatief dat kan zijn, en laat ook gemakkelijk zien dat het systeem van Asobo slim genoeg is om alles er precies goed uit te laten zien. Gebouwen hebben hun toppen bedekt maar niet hun zijkanten, bossen hebben bomen die door het wit prikken, en ijsschotsen bedekken watermassas met verrassend realisme.

Veel mensen hebben dit deel van de nieuwe Flight Simulator-ervaring misschien gemist tussen de hype rond de VR-compatibiliteit, maar het is echt een geweldige kleine verandering die het vliegen boven en rond enkele van s werelds meer beroemde bezienswaardigheden nog inspirerender kan maken. Het is één ding om de piramides te zien, maar iets heel anders om ze in de sneeuw te zien .

Geschreven door Max Freeman-Mills.