Microsoft stelt EA Play uit op de pc-versie van Xbox Game Pass

(Pocket-lint) - EA Play komt niet zoals beloofd naar Xbox Game Pass voor pc in 2020, maar komt begin 2021 aan. De uitrol van EA Play op de Xbox Game Pass blijft onaangetast.

De vertraging werd besproken in een niet- toegeschreven blogpost en was een zeer korte aankondiging, maar er is duidelijk een soort last-minute technisch probleem geweest met de uitrol sinds de post een beetje een verbaasde toon had:

"Toen we oorspronkelijk begonnen met het schrijven van deze blogpost, waarin de beschikbaarheid van EA Play op pc met Xbox Game Pass zou worden aangekondigd, zag het er een beetje anders uit. Helaas, wat een feestelijke post was, vraagt nu om wat meer geduld: we hebben besloten om de release van EA Play op pc uit te stellen tot 2021 als onderdeel van de Xbox Game Pass voor pc en Ultimate-lidmaatschappen. "

"We hebben dit partnerschap met Electronic Arts tot stand gebracht omdat ze net zo gepassioneerd zijn als wij om mensen en gemeenschappen te helpen geweldige games te ontdekken, en we wisten dat we leden een geweldige ervaring konden bieden door samen te werken. Om dat waar te maken, hebben we meer nodig. tijd om de Xbox Game Pass-ervaring te bieden.

"We zullen begin volgend jaar meer te delen hebben; zoals altijd waarderen we je steun terwijl we eraan werken om deze ervaring voor onze Xbox Game Pass-leden te bieden. Blijf op de hoogte voor meer informatie."

Geschreven door Dan Grabham.