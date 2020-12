Microsoft bevestigt dat xCloud in "lente 2021" naar iOS en pc komt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We wisten dat dit waarschijnlijk het geval zou zijn, maar nu heeft Microsoft bevestigd dat zijn xCloud-gamingdienst in "lente 2021" naar iOS en pc komt.

Microsoft gebruikt de xCloud-bijnaam nu niet en heeft deze vervangen door de helemaal niet belachelijke cloudgaming met Xbox Game Pass Ultimate.

Het zal in het voorjaar nog steeds in bèta zijn als het gaat om iPhone, iPad en pc. Het zal beschikbaar zijn op iOS via een webbrowser na een impasse met Apple over het hebben van een app in de App Store en de daaropvolgende inkomstenverdeling. Zoals altijd gaat het om geld, want Microsoft en Apple zijn meestal redelijk goede maatjes.

Op Windows is xCloud beschikbaar via de Xbox-app en de browser. xCloud is natuurlijk al beschikbaar op Xbox Series X | S, pc, Xbox One en Android.

In een blogpost zei Jerret West van Microsoft dat het bedrijf "een naadloze ervaring voor alle soorten spelers voor ogen heeft; of het nu gaat om het spelen van Minecraft Dungeons met je Xbox-vrienden met behulp van aanraakbediening op een iPhone, of om in een Destiny 2: Beyond Light te springen. sla toe op een Surface Pro als je een pauze hebt tussen vergaderingen. "

Geschreven door Dan Grabham.