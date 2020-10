De VR-modus van Microsoft Flight Simulator wordt binnenkort getest

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator was terecht een beetje een sensatie toen het eerder dit jaar werd uitgebracht, en mensen die net een zomer binnenshuis hadden doorgebracht, hielp om bezienswaardigheden over de hele wereld te bekijken met een verbeten mate van trouw en nauwkeurigheid.

De game is trots op zijn vrijwel ongeëvenaarde realisme en vanuit de cockpit van de procedure die al is gemaakt voor een meeslepende ervaring die rustgevend of opwindend kan zijn, afhankelijk van hoe je het liefst vliegt.

Nu is het echter aan het opwarmen - ontwikkelaar Asobo had altijd gezegd dat het ook werkte aan VR-compatibiliteit voor Flight Simulator, maar het was niet beschikbaar bij de lancering.

Gamers kunnen zich nu echter aanmelden om het VR-systeem uit te proberen, of op zijn minst hun interesse in deelname aan de bèta registreren , op voorwaarde dat ze aan de vereisten voldoen.

Die moeten een gaming-pc hebben die het spel in VR kan uitvoeren, lid zijn van Microsoft Flight Simulator Insider en, belangrijker nog, een Windows Mixed Reality-headset hebben die ze kunnen gebruiken. Dit is een iets meer nichecategorie headsets, wat betekent dat je met je standaard Oculus Rift helaas niet over de streep kunt trekken.

Dit is echter slechts de eerste fase van de bèta, en andere headsets zullen kunnen deelnemen aan latere golven, zo lijkt het, dus geef de hoop op dat front niet op.

Dit en meer werd besproken in Asobos nieuwste Q & A-video, die lang en behoorlijk diepgaand is, maar je kunt meer over het proces horen door te kijken naar wat de ontwikkelaar te zeggen heeft.

Geschreven door Max Freeman-Mills.