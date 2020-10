Windows is ingesteld om een Task Manager-upgrade voor gamers te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je tijdens het gamen niet de prestaties krijgt die je nodig hebt, kan Windows Task Manager je helpen door apps te sluiten die systeembronnen belasten.

Dit is de klassieke manier om een FPS-boost te krijgen en ervoor te zorgen dat je game werkt zoals het hoort, maar het is niet de gemakkelijkste. Vaak moet je de onderdompeling in het spel onderbreken, pauzeren wat je doet en terugkeren naar Windows om wat aanpassingen te doen.

Dit zal in de toekomst wellicht niet het geval zijn. Het lijkt erop dat Xbox Game Bar een upgrade krijgt waarmee gamers een lichtgewicht versie van Taakbeheer kunnen gebruiken zonder Alt + uit hun spel te halen.

Xbox Insiders hebben momenteel toegang tot een bètaversie van de Xbox Game Bar die een ingekorte versie van Windows Task Manager bevat. Die interface kan worden gebruikt met een in-game overlay in plaats van het spel te moeten verlaten om toegang te krijgen tot die bedieningselementen.

Net als de standaardversie van Taakbeheer, heeft de Xbox Game Bar-variant ook gegevens over de andere actieve apps en de impact die ze hebben op de prestaties. Deze informatie komt naast andere gegevens, zoals het huidige RAM-, CPU- en GPU-gebruik.

U kunt die Taakbeheer vervolgens gebruiken om die andere apps eenvoudig te sluiten en een prestatieverbetering te krijgen.

Zoals vermeld, is dit momenteel in bèta, maar zal het in de toekomst worden uitgerold als onderdeel van de standaard Windows-updates. Tot die tijd kunt u nog steeds genieten van de andere voordelen - zoals het vastleggen van games, schermafbeeldingen en vriendenchat - door simpelweg op Windows-toets + G te drukken.

