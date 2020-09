Microsoft voert gesprekken om Bungie opnieuw te kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft zou naar verluidt gesprekken hebben gevoerd om Bungie terug te kopen - de voormalige studio die de Halo-franchise oprichtte en nu midden in een succesvolle run met Destiny 2 zit .

De twee bedrijven zouden onlangs discussies hebben gehad over de overname, maar waren het niet eens over een vergoeding.

Er is nog geen woord over de vraag of Microsoft zal terugkeren met een verhoogd bod.

De gesprekken werden onthuld door Jeff Grubb van VentureBeat op de GamesBeat-podcast en vervolgens bevestigd door Eurogamer, die beweerde dat het erover hoorde vanuit een andere bron.

Ontwikkelaar Bungie is op zoek naar extra financiering voor nieuwe projecten en personeel, zo wordt gezegd. Het splitste zich vorig jaar af van zijn publicatieovereenkomst met Activision en heeft sindsdien onafhankelijk Destiny 2 DLC uitgebracht.

De studio maakte eigenlijk van 2000 tot 2007 deel uit van de Microsoft-familie, maar besloot de Halo-franchise achter zich te laten en het alleen te doen. Microsoft heeft 343 Industries vervolgens de opdracht gegeven voor Halo-sequels en remasters.

Als het terugkeert naar, wat nu wordt genoemd, Xbox Game Studios, is er geen indicatie voor welke games het zou werken, maar het zou een pluim voor de Xbox zijn voor de komende console-oorlog van de volgende generatie.

We laten het je weten als we hier meer over horen.

Geschreven door Rik Henderson.