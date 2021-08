Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft Flight Simulator is een prachtig spel, of je het nu op pc speelt of op Xbox Series X of S. De vliegtuigen en de omringende omgevingen zijn prachtig.

Als je de lucht in bent gegaan en een paar fotos van je bestemmingen wilt maken, dan zijn er een paar verschillende manieren om dit te doen, hoewel het niet zo eenvoudig is als je in eerste instantie zou denken. We hebben de tips om je op weg te helpen naar ongelooflijke snaps.

Standaard kijk je naar de wereld vanuit de cockpit van je vliegtuig. Niet de beste plek om screenshots van je omgeving te maken.

Een externe weergave van het vaartuig geeft u meestal niet alleen een handig beeld van uw prachtig weergegeven vliegtuig, maar ook van de lokale uitzichten.

Druk op escape en ga naar de algemene opties. Daaronder zie je een optie voor "cameraselectie":

Verander dat door achtervolgingscamera te selecteren en je kijkt dan achter je vliegtuig.

U kunt vanuit deze positie ook naar links en rechts kijken zoals u dat normaal gesproken vanuit de cockpit zou doen en dat alleen al kan zorgen voor een handig zicht op uw vliegtuig, vooral wanneer u overhelt of wegdraait of ergens naar toe draait.

Het volgende nummer is dan de HUD.

Als de achtervolgingscamera is ingeschakeld, kun je buiten het vliegtuig kijken, maar je krijgt een beeld van je instrumenten in de vorm van het heads-up-display (HUD).

Geweldig om te vliegen, niet zo geweldig om van het uitzicht te genieten. Terug in de algemene opties, opnieuw onder de camera-instellingen, is er een optie om het "instrument heads-up display" aan en uit te zetten. Zet het uit.

Het alternatief hiervoor is het gebruik van de showcasecamera of dronecamera. Dit doe je door op de INS (insert) knop op je toetsenbord te drukken. U kunt ook op het kleine pictogram midden bovenaan het scherm klikken om het snelmenu te openen en vervolgens op het camerapictogram klikken.

Vanuit dit menu heb je de showcase-optie en kun je verschillende opties voor de drone wijzigen. Dit zorgt voor mooie screenshots, maar wees gewaarschuwd dat het ook lastig is om met de camera in deze modus te vliegen, tenzij je de automatische piloot inschakelt.

Een ander probleem dat u tegen kunt komen, is dat er interessante punten op uw scherm verschijnen. Deze zijn handig als u lokale schoonheidsplekken probeert te vinden om langs te vliegen, maar niet zo geweldig voor uw uiteindelijke fotos.

Gelukkig kun je deze markeringen ook aan- en uitzetten. We raden je echter aan te wachten tot je de locatie die je wilt fotograferen hebt gevonden en in de buurt bent.

Klik in het optiemenu op "hulp" daaronder vindt u een sectie met de naam "navigatiehulpmiddelen" - schakel deze uit. We vinden dat het uitschakelen van POI-markeringen op zijn minst erg handig is om goede schermafbeeldingen te krijgen.

Als je op Xbox Series X of S speelt, is het proces supereenvoudig - er is een Share-knop op je controller die een screenshot maakt na een enkele druk op de standaardinstellingen.

Je kunt de resolutie van deze schermafbeeldingen ook wijzigen in de instellingen van je console

Helaas is er geen gemakkelijke en voor de hand liggende manier om schermafbeeldingen te maken in Microsoft Flight Simulator op pc, maar er zijn een aantal verschillende manieren om dit te doen.

Als je bijvoorbeeld via Steam speelt, kun je gewoon de screenshot-knop gebruiken en als je klaar bent, wordt je gevraagd om ze op te slaan en te uploaden.

Anders zijn er andere opties.

Als je een grafische kaart van Nvidia hebt, is de eenvoudigste techniek voor het maken van screenshots om die te gebruiken om de fotomodus te activeren. Zorg ervoor dat u de nieuwste Nvidia-stuurprogrammas installeert voordat u begint om ervoor te zorgen dat de fotomodus werkt wanneer u de game laadt.

Je moet ook Geforce Experience geïnstalleerd hebben en de in-game overlay ingeschakeld. Start de app en je ziet een optie om dit te doen en je kunt deze openen door op ALT + Z te drukken om de overlay te activeren.

Als je in de game bent, kun je op ALT+F1 drukken om een screenshot te maken of op ALT+F2 om de fotomodus te activeren. De fotomodus is het gemakkelijkst om deze twee te gebruiken en stelt u in staat om instellingen aan te passen en vervolgens op "snap" te klikken om schermafbeeldingen te maken. Het beste is dat je dat open kunt houden tijdens het vliegen en gewoon op snap kunt drukken om meer fotos te maken zonder dat die overlay in de uiteindelijke afbeelding verschijnt.

Je hebt echter meerdere handen nodig om het te doen zonder te crashen, dus het vergt wat beheersing.

Als je klaar bent, kun je nogmaals op ALT+Z drukken en zie je het galerijpictogram aan de rechterkant. Klik daarop en u kunt de maplocatie openen waar de schermafbeeldingen op uw pc zijn opgeslagen.

Er zijn ook andere opties voor screenshot in Microsoft Flight Simulator. Deze leggen meestal alleen een afbeelding vast en kopiëren deze naar het klembord, dus u moet deze ergens plakken en opslaan.

Druk op PrtScn of PrtSc op uw toetsenbord om uw weergave vast te leggen. Plak dat dan in MSPaint of iets dergelijks en sla het op.

Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en de Print Screen-knop - dit legt uw volledige scherm vast en slaat het op als een PNG en slaat het op onder C:\Users\<gebruiker>\Pictures\Screenshots. Houd er rekening mee dat als u meerdere schermen gebruikt, ze allemaal worden vastgelegd.

Gebruik de Snip & Sketch-tool - dit is een gratis app waarmee u eenvoudig screenshots kunt maken. We hebben eerder geschreven over het gebruik ervan en het is onze favoriete manier om schermafbeeldingen te maken.

Windows Game Bar - een andere optie is Windows Game Bar. Dit is vergelijkbaar met GeForce Experience. Druk tegelijkertijd op de Windows-toets en G om de overlay te openen en druk vervolgens op de screenshot-knop.