Halo 4 is nu beschikbaar om op pc te spelen via Steam, Microsoft Store en meer

(Pocket-lint) - In 2019 kregen we het nieuws dat Halo: The Master Chief Collection naar de pc zou komen en dat elke game in de serie zou volgen.

343 Industries en Microsoft hebben nu onthuld dat Halo 4 op 17 november wordt gelanceerd. Deze nieuwste toevoeging volgt op de lanceringen van Halo 3, Halo: Combat Evolved en Halo 2 op pc.

Als onderdeel van The Master Chief Collection is Halo 4 geoptimaliseerd voor pc met verbeterde 4K-beelden, meer dan 60 FPS-prestaties, ultra-breedbeeldondersteuning, aanpasbare sneltoetsen en meer.

De pc-versie van Halo 4 bevat de klassieke campagne uit het originele spel en 25 multiplayer-kaarten om je in vast te houden. Er is zelfs een geüpdatet pantseraanpassingssysteem, zodat je meer bepantsering dan ooit kunt veranderen.

Halo 4 bevat ook wat Spartan Ops-actie met coöpmissies met een vriend.

Halo 4 is nu beschikbaar voor eigenaren van The Masterchief Collection, maar het is ook afzonderlijk verkrijgbaar via de Microsoft Store .

Als u betaalt voor Xbox Games Pass voor pc , kunt u deze ook op die manier krijgen.

