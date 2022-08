Beelden van Logitech's cloud gaming handheld lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Logitech kondigde pas een paar weken geleden aan dat het samen met Tencent werkte aan een cloud-gaming-gerichte handheld, maar nu al heeft het een deel van zijn donder gestolen.

De doorgewinterde leaker Evan Blass, die normaal gesproken bericht over smartphones en andere apparaten, heeft de hand weten te leggen op wat lijkt op hoge-resolutiebeelden van de handheld.

De beelden tonen een gestroomlijnd, wit apparaat dat slank is en vrij licht lijkt in vergelijking met dikkere opties zoals de Steam Deck. Dat is ook logisch, aangezien het apparaat cloud-technologie zal gebruiken voor een groot deel van zijn grafische prestaties.

De handheld lijkt qua formaat en vorm nog het meest op de Nintendo Switch Lite, wat een goed voorteken is aangezien de Switch Lite een genot is om vast te houden en te gebruiken.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw- Evan Blass (@evleaks) August 30, 2022

Of dat ook voor Logitech's handheld gaat gelden is natuurlijk nog maar de vraag, aangezien deze nog niet eens formeel onthuld is en we geen idee hebben van de specs.

In een paar van Blass' afbeeldingen is een vrij strak ogende UI te zien die hoogstwaarschijnlijk gebaseerd is op Android, gezien de prominente plaatsing van de Google Play-winkel erin.

Deze UI glimpen lijken ook een paar belangrijke game-streaming opties te bevestigen, waaronder Xbox, Nvidia GeForce Now, en Steam, dus compatibiliteit zou ook geruststellend breed kunnen zijn.

Dit lek legt de bal weer stevig in het kamp van Logitech en Tencent - we verwachten dat het niet lang zal duren voordat het apparaat volledig onthuld en gedetailleerd is, vooral omdat we het blijkbaar dit jaar nog kunnen verwachten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.