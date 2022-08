Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Logitech is op weg om de nieuwste nieuwkomer op de draagbare gamingmarkt te worden, nadat het heeft aangekondigd dat het werkt aan een handheld cloud gaming-machine in samenwerking met Tencent Games.

Het apparaat zal geen directe concurrent zijn van de Steam Deck of Nintendo Switch, aangezien het zich richt op cloud gaming in plaats van verwerking op het apparaat.

Dat betekent dat de compatibiliteit van groot belang zal zijn, en Logitech heeft bevestigd dat het zal werken met ten minste Xbox Cloud Gaming en Nvidia GeForce Now wanneer het later dit jaar wordt gelanceerd.

Die lanceringsdatum is een beetje verrassend, aangezien we nu in augustus zitten en Logitech het nog maar net aankondigt, zonder enige afbeeldingen of echte details over de hardware.

Wel heeft Logitech een website opgezet waar je je kunt aanmelden voor updates over het apparaat zodra die bekend worden.

Voorlopig lijkt het gewoon de Logitech G Gaming Handheld te heten, maar we kunnen ons voorstellen dat dit nog kan veranderen en dat er nog een naam bijkomt.

We verwachten veel meer te leren over het apparaat in de komende maanden als het is inderdaad van plan om dit jaar te lanceren, dus zorg ervoor dat uw oog te houden voor meer details.

Geschreven door Max Freeman-Mills.