Google Stadia nu op LG TVs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het cloud-gamingplatform van Google, Stadia , is nu beschikbaar op LG-tvs.

Eigenaars van LG- sets met webOS 5.0 en hoger kunnen de Stadia-app downloaden van de LG Content Store, een gamepad aansluiten (een speciale Stadia-controller of een Bluetooth-equivalent) en triple-A-games spelen via de cloud.

Het is beschikbaar in alle 22 landen waar Stadia actief is, waaronder het VK, de VS en Centraal-Europa.

Stadia-games kunnen direct worden gekocht. Je kunt je ook abonneren op een Stadia Pro-account dat de streamingkwaliteit verbetert tot 4K HDR (van HD) en 60 fps. De audio wordt ook versterkt tot 5.1 surround sound via stereo.

Top PS4-games 2021: beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 8 December 2021

Met een prijs van £ 8,99 per maand in het VK, $ 9,99 per maand in de VS en € 9,99 in andere Europese landen, geeft Stadia Pro je ook toegang tot verschillende gratis games per maand . Eenmaal geclaimd, zijn ze ook voor jou beschikbaar zolang je Pro-lid blijft. De huidige lijst bevat Transformers: Battlegrounds en Wreckfest.

De service geeft je effectief gamen van consolekwaliteit zonder dat je de console zelf nodig hebt, en de opname ervan op LG-tvs maakt deel uit van een bredere uitrol naar andere apparaten dan Googles eigen Chromecast, Android TV of mobiele platforms.

squirrel_widget_2697422