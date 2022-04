Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lego en Epic Games hebben een samenwerkingsproject aangekondigd om een veilige, gezinsgerichte ervaring op te bouwen in de metaverse.

De digitale ervaring stelt kinderen van alle leeftijden in staat om creatieve hulpmiddelen te gebruiken om "speelmogelijkheden" te bouwen in een "veilige en positieve ruimte".

Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat inhoudt - of het de mogelijkheid biedt om Minecraft-achtige werelden te bouwen van virtuele Legoblokjes , of een soort Roblox-ervaring waarbij makers kindvriendelijke games maken die anderen kunnen spelen. De gecombineerde macht van een van 's werelds grootste speelgoedbedrijven en de studio achter Fortnite is echter niet te versmaden.

"Kinderen spelen graag in de fysieke en digitale wereld en bewegen naadloos tussen de twee. We geloven dat er een enorm potentieel voor hen is om levenslange vaardigheden te ontwikkelen, zoals creativiteit, samenwerking en communicatie in beide", zegt Lego Group-baas, Niels B Christiansen.

"We hebben de verantwoordelijkheid om digitaal spelen veilig, inspirerend en voordelig te maken voor iedereen, en net zoals we de rechten van kinderen op veilig fysiek spelen al generaties lang beschermen, zetten we ons in om hetzelfde te doen voor digitaal spelen.

"We kijken ernaar uit om met Epic Games samen te werken om deze opwindende en speelse toekomst vorm te geven."

Het zal waarschijnlijk enige tijd duren voordat we de vruchten van hun arbeid zullen zien. We houden je op de hoogte.

Geschreven door Rik Henderson.