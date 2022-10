Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Silent Hill heeft eindelijk een moment - na jaren effectief een genegeerde franchise te zijn geweest, heeft Konami het nieuw leven ingeblazen met niet alleen een enkele nieuwe uitgave, maar een heleboel aangekondigde projecten.

We weten dat we een next-gen remake van Silent Hill 2 krijgen, maar er komen ook een paar interessante kleinere games aan, waaronder het raadselachtige Silent Hill: Townfall. Hier is alles wat je moet weten over dit intrigerende project.

Silent Hill: Townfall releasedatum

We weten nog niets over een releasedatum voor Townfall - hij is aangekondigd en geplaagd, maar meer dan dat weten we nu nog niet.

Tot die tijd is het weer radiostilte voor ons - hoewel er van tijd tot tijd wat signalen door de ruis heen breken ... - No Code (@_NoCode) 19 oktober 2022

De bovenstaande tweet van ontwikkelaar No Code suggereert dat we de komende maanden meer kunnen horen, maar het geeft ook duidelijk aan dat er nog een flinke tijd te gaan is voordat het spel klaar is voor release. In dit stadium zou alles voor eind 2023 als een grote verrassing komen.

Silent Hill: Townfall trailer

Hieronder kun je de teaser trailer voor Townfall bekijken - zet je schrap, want het is niet bepaald de langste trailer die we ooit hebben gezien.

Voorlopig is dat de enige glimp die we van de game hebben gehad, dus er is niet veel om op af te gaan.

Silent Hill: Townfall platformen

We weten eigenlijk niet naar welke platforms Townfall komt - de trailer eindigt zonder enige bevestiging, wat tegenwoordig zeldzaam is voor een game onthulling.

We zouden zeker aannemen dat het op PC komt, gebaseerd op eerdere games van de ontwikkelaar en uitgegeven door Annapurna Interactive, maar we zullen moeten wachten op meer nieuws om te zien of het misschien ook naar consoles nieuw of oud komt.

Silent Hill: Townfall verhaal en gameplay

De teaser trailer voor Townfall is erg mysterieus, met een langzame zoom op een retro draagbare TV - nee, dat is geen GameBoy.

De tv toont korte glimpen van moeilijk te zien dingen, waaronder ten minste één moment waarop een mistige straat te zien is die rechtstreeks uit een klassiek Silent Hill-spel komt. Naarmate het einde van de trailer nadert, worden de beelden steeds gruwelijker, met vlezige momenten en mogelijke gore.

Er is ook een voice-over in de trailer, getranscribeerd door Eurogamer - "Waarom ben je hier? Hier om gestraft te worden... Dat is goed, daar hou ik van. Ik denk dat we iets zo vreselijk hebben gedaan dat we hier vastzitten en beoordeeld worden door deze... mensen."

Dat past in het herhaalde thema van meerdere Silent Hill-spellen: dat de stad een soort vagevuur of zelfs hel kan zijn voor degenen die zich erin bevinden en hen straft op manieren die hun onderbewustzijn meent te verdienen.

Het is allemaal erg raadselachtig, en we hebben ook geen idee hoe het spel eigenlijk zal spelen, of in welk genre het zal passen - dat zal allemaal duidelijker moeten worden als er te zijner tijd meer informatie over het spel bekend wordt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.