Silent Hill Townfall aangekondigd naast Silent Hill 2 remake

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Niet tevreden met de aankondiging van de Silent Hill 2 remake waar we allemaal op hebben gewacht, heeft Konami nu ook een nieuwe titel aangekondigd in Silent Hill Townfall.

Hoewel er geen twijfel over bestaat dat de Silent Hill 2-remake groot nieuws was voor Konami, is de toevoeging van een gloednieuwe game aan het rooster altijd de moeite waard om aandacht aan te besteden. In het geval van Silent Hill Townfall is er nog maar weinig bekend over wat het de gamers te bieden heeft als het op een onaangekondigd moment in de toekomst verschijnt.

Als we zeggen dat er weinig bekend is, maken we geen grapje. De aankondigingsteaser bevat geen beelden van de game zelf, maar we krijgen wel een paar flitsen te zien die een indicatie kunnen zijn van wat we kunnen verwachten. Aangezien dit een Silent Hill-titel is, voelt alles behoorlijk griezelig aan.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het spel zelf wordt gemaakt door het Schotse NoCode, met Annapurna Interactive als uitgever. NoCode creative director Jon McKellan zegt dat hij een grote fan is van de serie sinds hij het origineel in 1999 op de PlayStation speelde. Dat klinkt veelbelovend, aangezien NoCode eerder Stories Untold en Observation heeft ontwikkeld.

Prime Early Access Sale: Alle beste deals van Prime Day 2 in de VS Door Chris Hall · 12 October 2022 · Amazon Prime Day is terug, met de Prime Early Access Sale - waarbij er deals zijn voor een hele reeks producten.

Wanneer we meer kunnen verwachten, is nog even afwachten. Er is ons verteld dat we in het nieuwe jaar meer kunnen verwachten, maar dat geeft geen duidelijke indicatie wanneer dat zal zijn. We hopen dat het niet te lang duurt - we zitten allemaal te springen om meer.

Geschreven door Oliver Haslam.