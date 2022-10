Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Silent Hill is terug op een grote manier - na jaren van stilte over zijn cultische horrorserie, deed Konami in oktober 2022 een golf van aankondigingen over nieuwe projecten in de wereld van Silent Hill, waaronder de kaskrakeraankondiging van een Silent Hill 2-remake.

Dit zal een van de beroemdste en schrijnendste horrorgames aller tijden zien terugkeren met een totaal vernieuwde look en feel, maar hetzelfde ongelooflijk verwrongen en psychologisch complexe verhaal als altijd. Hier zijn alle belangrijke details die je moet weten over het aankomende spel.

Silent Hill 2 remake: Verschijningsdatum

Hoewel we een behoorlijk lijvige trailer kregen voor Silent Hill 2 toen het in oktober 2022 werd aangekondigd, was er één ding dat niet meekwam: enige vorm van releasedatum.

Dit betekent dat we nog steeds in het duister tasten over wanneer Silent Hill 2 uitkomt. Hoewel het naar verluidt al een tijdje in ontwikkeling is, denken we nog steeds dat als het enigszins op korte termijn zou komen, Konami dat detail zou hebben opgenomen.

Dat doet ons vermoeden dat Silent Hill 2 op zijn vroegst eind 2023 kan verschijnen, maar 2024 is helaas ook een reële mogelijkheid.

Silent Hill 2 remake: Trailer

De teaser trailer voor Silent Hill 2 kun je hier bekijken:

Konami noemt het misschien een teaser (waarschijnlijk omdat er geen echte gameplaybeelden in staan), maar de trailer is met drie minuten eigenlijk best lang en bevat glimpen van veel sleutelmomenten in het verhaal van de game, evenals enkele iconische vijanden.

Silent Hill 2 remake: Platforms

Silent Hill 2 wordt een next-gen ervaring, maar zal in ieder geval de eerste 12 maanden van zijn release slechts op één console beschikbaar zijn - de PlayStation 5. Dat betekent dat gamers met een Xbox Series X of Series S minstens een jaar moeten wachten.

Het spel komt echter ook naar de pc op de releasedag, dus het is geen echte exclusive, en je kunt het al toevoegen aan je verlanglijst op Steam als je wilt.

Silent Hill 2 remake: Verhaal

Omdat Silent Hill 2 opnieuw wordt gemaakt, kun je zo'n beetje alles wat je wilt weten over het verhaal dat wordt verteld te weten komen door te lezen over (of daadwerkelijk te spelen) de originele versie, als je wilt.

Voor degenen die het verhaal voor het eerst spelen, willen we liever geen spoilers, dus we houden het vaag.

In Silent Hill 2 speel je als James Sunderland, een rouwende weduwnaar die drie jaar na haar overlijden een brief ontvangt van zijn overleden vrouw. Hij wordt verzocht Silent Hill te bezoeken, een plattelandsstadje in Maine waar ze gemeenschappelijke herinneringen hadden.

Dat doet hij ook, en bij aankomst in Silent Hill wordt het al snel verwarrend en verdraaid, met verwarrende personages en verschijningen die James teisteren, samen met een langzame afrekening met zijn eigen psychologische kwelling.

Het is een behoorlijk schrijnende tijd, maar ook een van de meest aangrijpende verhalen die een horrorgame ooit heeft verteld, en we kijken ernaar uit om het te ervaren zonder de old-school technische barrières die het originele spel nu met zich meebrengt.

Silent Hill 2 remake: Gameplay

De originele Silent Hill 2 was een third-person game, maar met een meer dan onhandige camerabesturing vanwege de hardware en controllers waarop het spel draaide. Dat lijkt te veranderen in de nieuwe versie. Ontwikkelaar Bloober Team heeft gezegd dat het een moderne over-the-shoulder camera zal gebruiken in de remake, zoals zoveel games sindsdien hebben gedaan.

Dit heeft blijkbaar ook gevolgen voor het gevechtssysteem van het spel, dat volledig opnieuw wordt opgebouwd om met dit nieuwe perspectief te werken.

Silent Hill 2 had behoorlijk lompe, onhandige gevechten, iets wat erg goed werkte bij de thema's en benadrukte dat James geen actieheld is, dus we zijn benieuwd of Bloober Team plannen heeft om ervoor te zorgen dat je je niet te bekwaam voelt.

De game wordt gebouwd op Unreal Engine 5, en bevat daarom een aantal moderne grafische snufjes, en maakt ook gebruik van de unieke functies van de PS5. 3D-geluid zal de dingen nog schrijnender maken, terwijl er ook een hoop haptische feedback zal zijn op belangrijke momenten om de controller een ander meeslepend hulpmiddel te maken.

Tot slot zullen er blijkbaar geen laadtijden zijn zodra je het spel aan het spelen bent, dankzij SSD-technologie - dit was iets dat het originele spel voortdurend onderbrak, dus het zal geweldig zijn om zonder haperingen op verkenning te gaan.

