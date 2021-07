Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eeuwenlang was de strijd elk jaar hetzelfde - FIFA versus PES, de twee grootste voetbalwedstrijden die elk hun eigen trouwe fans aantrekken.

Dit jaar verandert er echter iets voorgoed. Na een jaar vrij te hebben genomen van het uitbrengen van Pro Evolution Soccer, heeft Konami zojuist een enorme verandering voor de serie aangekondigd.

Het wordt bijvoorbeeld omgedoopt tot eFootball, en het zal deze herfst als een volledig gratis te spelen titel worden uitgebracht.

Het wordt in eerste instantie uitgebracht op PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc, maar er zullen ook volledige versies voor iOS en Android komen – hoewel het minder duidelijk is of het naar Switch zal komen.

Konami hoopt uiteindelijk dat elk platform ook eerlijk tegen elkaar kan spelen, hoewel het, zoals de onderstaande routekaart laat zien, nog even kan duren voordat dat echt praktisch is. Die tijdlijn roept ook de interessante vraag op welke teams daadwerkelijk in het spel kunnen worden gespeeld buiten de oorspronkelijke selectie - iets waar we waarschijnlijk binnenkort meer over zullen leren.

Voorlopig hebben we nog geen releasedatum om naar uit te kijken, maar "Early Autumn" klinkt niet ver weg. Hopelijk zullen we de game snel genoeg in handen krijgen, om te meten hoe groot de bedreiging zal zijn voor de steeds dominantere FIFA-regel.

Je kunt meer te weten komen over enkele van de gameplay-verbeteringen waar Konami aan werkt door de officiële website van de game te bezoeken, die in de lucht is, maar de verandering naar een freemium-model is de grootste verandering die op komst is.

