(Pocket-lint) - Wie nog steeds hoopt op een ongrijpbare PlayStation 5, Xbox Series X of grafische kaart van Nvidia of AMD, kan nog een paar jaar teleurgesteld blijven.

Intel heeft gesuggereerd dat de tekorten aan halfgeleiders waarschijnlijk tot 2024 zullen aanhouden.

De CEO van Intel, Pat Gelsinger, is teruggekomen op zijn eerdere voorspelling dat het chipschaarste in 2023 zou kunnen ophouden en beweert nu dat het tot het volgende jaar zal duren.

Hij vertelde CNBC dat het voortdurende gebrek aan productiemiddelen de industrie zal blijven ontwrichten: "Dat is een deel van de reden dat we geloven dat het algemene tekort aan halfgeleiders nu zal verschuiven naar 2024, ten opzichte van onze eerdere schattingen in 2023, gewoon omdat de tekorten nu apparatuur hebben getroffen en sommige van die fabriekshellingen meer uitgedaagd zullen worden," zei hij in het interview.

Dit zal gevolgen hebben voor veel andere sectoren dan de game-industrie, zoals de autofabrikanten de afgelopen paar jaar op vergelijkbare wijze zijn getroffen.

De beschikbaarheid van PS5-consoles en Nvidia grafische kaarten is de laatste tijd echter het sterkst aangetast. Het wordt gezien als een van de factoren die ertoe hebben bijgedragen dat Xbox in de afgelopen twee kwartalen marktaandeel heeft overgenomen van PlayStaton.

En hoewel Intel geen chips levert die in de PlayStation 5 worden gebruikt, zullen de aanhoudende tekorten gevolgen hebben voor de hele industrie: "We hebben echt geïnvesteerd in die apparatuurrelaties, maar dat zal de opbouw van capaciteit voor ons en alle anderen temperen," voegde Gelsinger eraan toe.

Geschreven door Rik Henderson.