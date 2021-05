Intel heeft ervoor gezorgd dat GTA V er ongelooflijk realistisch uitziet met machine learning

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - GTA V is in de loop der jaren een paar keer gemodificeerd sinds de lancering, maar zelfs de beste mods laten het er niet zo realistisch uitzien als het werk dat Intel heeft gedaan met machine learning.

Door middel van een machine learning-project dat wordt uitgevoerd door een team van Intel Labs , is de game op werkelijk indrukwekkende manieren visueel gereviseerd.

Dit project, bekend als "Enhancing Photorealism Enhancement", heeft scènes uit Grand Theft Auto overgenomen en de beelden getransformeerd om ze realistischer te maken en de resultaten zijn verbluffend.

Zoals je kunt zien aan de clips en afbeeldingen, heeft het werk van Stephan R. Richter, Hassan Abu Alhaija en Vladlen Kolten de beelden gereviseerd met meer realistische, vervaagde belichting, overtuigende reflecties in real-world stijl en nog veel meer.

Om deze look te creëren, gebruikten de onderzoekers Cityscapes Datasets om een neuraal netwerk te trainen en het real-world views te leren, gezien vanaf in de auto gemonteerde cameras. Deze training werd vervolgens gecombineerd met de logica van de game-engine die informatie verzendt over de diepte van de dingen die door de gebruiker worden gezien en de lichtsituatie om een overtuigend beeld te krijgen.

In het gedetailleerde document kunt u veel meer lezen over hoe dit werkt. Hoewel we deze uitrol misschien nooit als een officiële mod voor de game zullen zien, is het zeker indrukwekkend om de resultaten van deze machine learning te zien en de mogelijke impact die dit zou kunnen hebben op AI-opschaling van games in de toekomst.

Geschreven door Adrian Willings.