Asus ROG-uitrusting van Ikea komt binnenkort naar het VK en de VS

(Pocket-lint) - Het is slechts een schaduw meer dan een jaar geleden sinds Ikea en Asus voor het eerst aankondigden dat ze samenwerkten aan een lijn van gamingaccessoires en meubels, en na een lancering in China eerder dit jaar, zullen de verschillende items in het assortiment eindelijk beschikbaar zijn in de VS en het VK.

Het assortiment komt op 1 oktober 2021 uit, in slechts een paar weken, en maakt het doodeenvoudig om je gameruimte uit te rusten als een pro-streamer, zonder dat je dingen van verschillende verkopers hoeft te kopen.

Er zijn absoluut heel veel artikelen in het assortiment, dat bestaat uit zes verschillende productfamilies. Aan slechts één van die families, Uppspel, is daadwerkelijk met Asus gewerkt, terwijl de andere slechts dingen zijn die Ikea met haar eigen expertise heeft kunnen maken.

Je kunt gamestoelen, bureaus, pc-standaards, houders voor accessoires en nog veel meer vinden, dus het is de moeite waard om begin oktober de Ikea-website te bekijken om te zien wat je aan je opstelling kunt toevoegen.

In klassieke Ikea-stijl is veel ervan natuurlijk buitengewoon redelijk geprijsd, met items vanaf slechts £ 7,50 - toegegeven, veel van hen zijn dingen die je misschien niet hoeft te vervangen, zoals een waterfles, maar toch - het is geweldig dat meer betaalbare opties komen naar de ruimte.