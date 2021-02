Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - IKEA kondigde in september 2020 een samenwerking aan met ASUS Republic of Gamers en de vruchten van die samenwerking verschijnen nu, precies op schema.

Zoals verwacht komt er een golf van producten uit voor klanten in China, in afwachting van een verwachte lancering voor westerse markten rond oktober van dit jaar.

Het assortiment omvat alles van gamestoelen en verstelbare bureaus, het soort meubels dat je zou verwachten, naast nog meer gaming-gerichte accessoires zoals headsetstandaards, een ringlicht voor streamers, een CPU-standaard met eigen zwenkwielen en meer.

Het is een indrukwekkende lijst met opties, maar het meest opwindende deel, zoals verwacht, zijn de prijzen, die laag zijn. De MATCHSPEL-gamestoel, bijvoorbeeld, is vastgesteld op ¥ 999,00, wat neerkomt op ongeveer £ 112, een prijs die niet veel te geloven is in vergelijking met wat sommigen op de markt vragen.

Er zijn bureaus die specifiek gericht zijn op gamers die nog minder kosten, en dat is voordat je bij de accessoires komt, die allemaal ook met lage prijskaartjes worden geslagen.

Dat maakt de lijn een opwindend vooruitzicht, aangezien we weten dat er later dit jaar een meer wereldwijde uitbreiding gepland staat. Je kunt het hele assortiment op de Chinese website van Ikea hier voorlopig bekijken om een idee te krijgen van hoe het eruit ziet, hoewel we niet weten welke exacte producten de sprong zullen maken, of dat ze allemaal zullen maken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.