(Pocket-lint) - Een van de meest vervelende dingen aan de PlayStation 5 en Xbox Series X is dat ze groot zijn en hoewel de consoles horizontaal kunnen liggen, zijn ze bedoeld om verticaal te zijn. Als u een dure stand of uitgaanscentrum heeft met korte planken en weinig ruimte, is dat erg vervelend.

Maar Ikea begrijpt je dilemma. Het heeft een oplossing bedacht om degenen onder u te helpen die gedwongen zijn een nieuwe kast of standaard te kopen om een van de consoles op te bergen.

De winkelier heeft maattabellen gemaakt, of fysieke kartonnen dozen, die lijken op de PS5 en Xbox Series X. Ze lijken op schaal te zijn en de afmetingen zijn op hun zijkant weergegeven, allemaal met als doel je te helpen gemakkelijk te bepalen of ze passen of ga zitten zoals u dat wilt. Een gebruiker op Reddit , die de dozen in een winkel zag, deelde er een afbeelding van met het volgende bijschrift: "In welke Ikea-mediaopslageenheid past mijn nieuwe, meme-achtige oversized gameconsole?"

Het idee hier is dat je je echte PS5 of Xbox Series X niet naar Ikea hoeft te brengen, alleen om er zeker van te zijn dat ze bij je nieuwe entertainmentcentrum passen. Eerlijk gezegd is het een ingenieuze marketingtruc. We hebben contact opgenomen met Ikea om te zien waar de winkelier deze maattabellen heeft en of ze van plan zijn ze overal uit te rollen.

Geschreven door Maggie Tillman.