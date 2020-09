Ikea en Asus ROG werken samen voor een nieuw assortiment gamemeubilair

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ikea heeft een samenwerking aangekondigd met het merk Republic of Gamers (ROG) van Asus om een nieuw assortiment gamemeubilair en accessoires te ontwikkelen.

Het beweert dat het partnerschap zal resulteren in "ongeveer" 30 producten die eerst in februari 2021 in China zullen worden uitgebracht, en daarna in andere markten vanaf oktober van hetzelfde jaar.

Ikea en ROG werken samen om meubels te maken die "het comfort van game-ervaring naar een hoger niveau brengen".

Wat dit inhoudt, zijn er nog geen indicaties, al zullen de producten gericht zijn op ergonomie en betaalbaarheid.

Gezien de expertise van het merk ROG, zal dit natuurlijk van bijzonder belang zijn voor pc-gamers, met gamebureaus en monitorstandaarden als de meest waarschijnlijke doelwitten.

"ROG is verheugd om samen te werken met Ikea om de ultieme gaming-levensstijl voor gamers te creëren", zei de algemeen manager van Asus Gaming Gear, Kris Huang.

"Gamers hebben altijd gedroomd van de perfecte speelruimte die zowel comfortabel functioneel is als volledige onderdompeling in games mogelijk maakt. Samen met Ikea als expert in woninginrichting, voorzien we dat deze samenwerking synergieën zal creëren die gamers in staat stellen de speelruimte te bouwen die ze hebben. altijd gedacht in het comfort van hun eigen huis. "

Ikea kondigde onlangs ook een samenwerking aan met Lego, voor een verzameling opbergdozen met speelmatten in Lego-stijl als onderdeel van hun deksels .

Geschreven door Rik Henderson.