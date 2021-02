Werkt Huawei aan zijn eigen MateStation-gameconsole?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Huawei is naar verluidt bezig met het ontwikkelen van een eigen gameconsole, om het op te nemen tegen de macht van Sony, Microsoft en Nintendo.

In een bericht op Weibo beweerde tipgever @TomatoPrince dat de Chinese fabrikant graag de gaming-ruimte wil betreden - eerst door zijn eigen gaming-laptop uit te brengen en vervolgens met een gameconsole die hij brutaal "MateStation" noemde.

Na de verkoop van Honor - dat in 2020 zijn eigen gaming-laptop uitbracht - is Huawei s gamingportfolio grotendeels leeg. Dat het wil inspelen op een snelgroeiende sector is zeker niet verwonderlijk.

Het is echter enigszins een verrassing om te horen dat het dePlayStation 5 , Xbox Series X / S en Switch wil aanpakken.

Volgens Pocketnow worden er vergelijkingen gemaakt tussen de "MateStation" -plannen en de gevestigde consolereeksen die we al hebben.

De site zegt ook dat het deals zou kunnen sluiten met mensen als Tencent - die ook uit China komt.

Als een console in ontwikkeling is, zien we het gewoon concurreren met zulke verheven leeftijdsgenoten, althans wereldwijd. Maar een release alleen voor China lijkt aannemelijk. Een machine die zich concentreert op de games die daar populair blijken te zijn - dat zien we stijgen.

Immers, Microsoft en Sony hebben historisch gezien niet dezelfde impact gehad met hun consoles in het land als elders. En de games zelf hebben te maken gehad met sterkere beperkingen.

Misschien zou een Huawei MateStation op grotere schaal worden ontvangen in het thuisland van het bedrijf.

We laten het je weten als we hier meer over vertellen.

Geschreven door Rik Henderson.