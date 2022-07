Wordle wordt omgezet in een multiplayer bordspel door Hasbro

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende keer dat je met je vrienden of familie een bordspel gaat spelen, haal je misschien Scrabble tevoorschijn. In plaats daarvan zou je Wordle kunnen pakken.

De hit online puzzel wordt omgezet in een multiplayer bordspel, volgens The New York Times, die Wordle eerder dit jaar kocht. Het werkt samen met Hasbro om later dit jaar Wordle: The Party Game te introduceren. In dit nieuwe fysieke spel wordt Wordle een groepsactiviteit waarbij één speler een woord van vijf letters bedenkt en de andere spelers het moeten raden en proberen de eerste te zijn. Zodra mensen hebben geraden met droogkrijtstiften op kleine droogkrijtborden, schuift de woorddenker gele en groene tegels over de juiste letters.

Als een ronde voorbij is, kun je de bordjes afvegen en opnieuw spelen. Hasbro laat in de video hieronder zien hoe het spel werkt.

Hou je van Wordle? Verzamel vrienden en familie om het favoriete woordraadspel in het echt te spelen met Wordle: The Party Game! Nu beschikbaar voor pre-order op #HasbroPulse! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) July 14, 2022

Wordle: The Party Game lanceert in Noord-Amerika in oktober 2022. Je kunt het vanaf 14 juli 2022 voor $19,99 voorbestellen op de website van het spel. Het spel zal op 1 oktober 2022 verscheept worden.

Als je het liever bij digitale games houdt en Wordle-alternatieven wilt proberen, heeft Pocket-lint een aantal interessante versies van de wereldpuzzelaar op een rijtje gezet, waaronder eentje met alleen maar slechte woorden.

Om meer te leren over Wordle, het online spel, en hoe het werkt, zie Pocketlint's gids: Wat is Wordle en waarom heeft iedereen het erover?

Geschreven door Maggie Tillman.