Nerf onthult de Needler van Halo - de nieuwste limited blaster

(Pocket-lint) - Nerf-geweren hebben veel te bieden, zelfs als ze feloranje en typisch zijn, maar er is iets onmiskenbaar leuks aan het zien dat ze zijn gemaakt om te meten met klassiekers uit de popcultuur. De nieuwste tie-in van Nerf is een goed voorbeeld.

Het is de Needler, een van Halos meest iconische wapens, gemaakt in plastic vorm maar toch direct herkenbaar, en het is nu open voor pre-order bij Hasbro. Het pistool schiet helaas, maar niet verrassend, echter geen echte naalden.

Het heeft een 10-dartmagazijn, en als je een pijl afvuurt, gaat een LED uit die een naald bovenop het pistool verlicht, om het effect na te bootsen van het in-game pistool dat zijn voorraad naalden verliest terwijl je door zijn tijdschriften. het zal helaas ook geen homing-functies hebben, niet verwonderlijk.

Toch is het een redelijk goede gelijkenis, en de blaster zal blijkbaar een code bevatten om enkele in-game bonussen in Halo Infinite te ontgrendelen wanneer de game uitkomt (waarschijnlijk zullen dit cosmetica zijn van een soort).

Je kunt het nu voorbestellen bij Nerf voor $ 100 , wat niet de goedkoopste prijs is, maar aan de andere kant krijg je niet vaak de kans om zoiets iconisch als dit op te halen. Het lijkt begin december te verschijnen.