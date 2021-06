Niantic maakt een AR Transformers-game

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een augmented reality-game (AR) op een mobiel platform wilt bouwen, is er één naam die er echt uitspringt op het gebied van expertise: Niantic. De ontwikkelaar achter de wereldwijde hit Pokémon Go heeft meer dan één andere AR-game die nog steeds enorme aantallen gebruikers haalt.

Dat is ongetwijfeld de reden waarom het opnieuw een groot merkpartnerschap is aangegaan, dit keer met Hasbro, en werkt aan een nieuw Transformers-spel met de ondertitel Heavy Metal.

De sjabloon ziet eruit als een bekende - spelers zullen met hun telefoon door de echte wereld lopen om te communiceren met de gamewereld, zich hebben aangesloten bij een groep genaamd Guardian Network en vechten tegen snode Decepticon-robots.

Vechten zal turn-based zijn en kan solo of in samenwerking met vrienden worden gedaan, en het lijkt allemaal erg op Pokémon Go, wat geen slechte zaak is gezien hoe blijvend populair die formule is bewezen.

Top Nintendo Switch-games 2021: de beste Switch-games die elke gamer moet hebben Door Rik Henderson · 15 juni 2021

De game wordt in eerste instantie in Japan gelanceerd, maar Niantic zegt later dit jaar wereldwijd te lanceren. Geïnteresseerde spelers kunnen zich vooraf registreren om meer over de game te weten te komen wanneer de lancering in hun deel van de wereld dichterbij komt door de officiële website te bezoeken, hier .

Totdat het wordt gelanceerd, of Niantic wat beelden van de game in beweging vrijgeeft, is dat alles wat we echt kunnen weten.

Geschreven door Max Freeman-Mills.