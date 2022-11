Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het WK 2022 is officieel van start gegaan met het verlies van gastland Qatar door Ecuador - de eerste keer dat een gastland de openingswedstrijd verliest. Maar hoewel het een van de vreemdste en meest controversiële toernooien ooit is, is er nog genoeg om je over op te winden met nog meer dan een maand voetbalactie voor de boeg.

En wat is een betere manier om in de stemming te komen dan je team te helpen goed te presteren in een klein, leuk spel dat iedereen kan spelen op een mobiele telefoon?

Google heeft een minigame voor penalty's in zijn browser gemaakt om het WK te vieren, die je niet alleen kunt spelen om de tijd te doden, maar ook om je eigen land (of een ander gekwalificeerd team) te steunen. Hier lees je hoe.

Zo speel je het Google Mini Cup-spel op je telefoon of tablet

Het Mini Cup-spel van Google is alleen beschikbaar voor mobiele telefoons en tablets (je hebt een touchscreen nodig om te swipen). Het wordt gespeeld in een browser en heeft als taak opeenvolgende penalty's te scoren totdat je er een mist. Om het moeilijker te maken, wordt de keeper na elk doelpunt sneller.

Maar je probeert niet alleen het beste totaal te halen en elke keer je eigen hoge score te overtreffen, omdat je de WK-wedstrijden die voor de aftrap staan in het echt speelt, je score wordt opgeteld bij een wereldwijd totaal voor je gekozen team. Dat telt op tot het laatste fluitsignaal van de echte wedstrijd en geeft jouw team punten. Je kunt dan de algemene stand van alle landen zien.

Zo doe je mee.

Open je mobiele browser (Chrome, Safari, enz.), ga naar Google en typ"World Cup" in de zoekbalk.

In de rechterbenedenhoek van het scherm verschijnt een spinnende bal naast de zoekresultaten. Tik erop.

Je ziet nu een lijst met komende wedstrijden. Druk op"Play" op één van de wedstrijden en je krijgt de optie om voor één van de twee teams te spelen.

Kies je team.

Een doel verschijnt in de bovenste helft van het scherm, met een bal aan de onderkant. Je hoeft de bal alleen maar in een richting naar het doel te vegen, terwijl je de keeper probeert te ontwijken.

Als je het doel mist of de keeper redt, is het spel voorbij. Onthoud: de keeper wordt bij elk schot sneller, dus het wordt lastig naarmate het spel vordert.

Je score wordt opgeteld bij het totaal van je gekozen team.

Het is allemaal erg leuk en je kunt zo vaak spelen als je wilt of voor welk team je wilt. Veel plezier.

Geschreven door Rik Henderson.