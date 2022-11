Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het uitdelen van terugbetalingen voor Stadia-games door Google was een goede zet, maar het laat mensen ook achter met negatieve Play Points omdat Google ze terugneemt.

Nu Google zich opmaakt om Stadia op 18 januari 2023 te sluiten, is het bedrijf al begonnen met het terugbetalen van de games en hardware die mensen al hebben gekocht. Dat is ongetwijfeld een goede zet en het betekent dat mensen de spellen nu opnieuw kunnen kopen op een platform dat langer dan drie maanden meegaat. Maar zoals sommige mensen merken, geeft Google met de ene hand en neemt het met de andere hand iets weg.

Mensen die hun Google Stadia refunds zijn gaan ontvangen, melden dat ze nu in het rood staan qua Play Points. Google gaf Play Points weg als mensen games kochten. Wie meer games kocht, kreeg daardoor meer Play Points. En nu Google ze terugneemt bij het verwerken van terugbetalingen, hebben mensen een negatief aantal over - wat niet geweldig is.

Het is niet meteen duidelijk of dit verwacht gedrag is of dat Google dit gewoon niet zag aankomen toen het begon met het verwerken van terugbetalingen. Wat de reden achter de aftrek van Play Points ook is, het is minder dan ideaal. Ons is verteld dat Googlezich in ieder geval"bewust" is van het probleem, dus hopelijk wordt het snel genoeg opgelost.

Geschreven door Oliver Haslam.