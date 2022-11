Uw Google Stadia terugbetalingen zijn waarschijnlijk nu onderweg

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google is begonnen met het verwerken van Stadia restituties, met servers die offline gaan op 18 januari 2023.

De sluiting van de streamingdienst voor games werd in september bevestigd en Google zei dat het geld zou teruggeven voor zowel hardware als games die mensen hadden gekocht. Nou, die terugbetalingen zijn begonnen te verwerken, wat betekent dat de jouwe waarschijnlijk onderweg is, aangenomen dat je die nog niet hebt ontvangen.

Toen Google zijn aankondiging deed, zei het dat het van plan was om het merendeel van de terugbetalingen verwerkt te hebben tegen de tijd dat Stadia voorgoed offline ging, met een FAQ die nu zegt dat de terugbetalingen begonnen op 9 november.

"Vanaf 9 november 2022 zal Stadia proberen automatisch restituties te verwerken voor alle aankopen van games, add-on content en abonnementskosten anders dan Stadia Pro die via de Stadia Store zijn gedaan", luidt de FAQ. Google vraagt verder "om uw geduld terwijl we elke transactie verwerken en vraagt u om geen contact op te nemen met de klantenservice, omdat zij uw terugbetaling in deze periode niet kunnen versnellen". Het bedrijf zegt vervolgens opnieuw dat het verwacht dat het merendeel van de terugbetalingen tegen 18 januari 2023 zal zijn verwerkt.

Stadia is (was?) de gamestreamingdienst van Google en was op alle vlakken behoorlijk goed. Maar een ongeschreven regel van Google betekent dat het geen enkele dienst of functie lang genoeg kan laten leven om echt nuttig te worden. Het streamen van games is nu een taak voor Xbox Cloud Gaming en Amazon Luna, zo lijkt het.

