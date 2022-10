Stadia's Elder Scrolls Online spelers kunnen gratis op PC spelen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Gamers die Elder Scrolls Online via Google Stadia hebben gespeeld, kunnen het spel nu gratis op PC/Mac spelen en hun saves meenemen.

Gamers vragen zich af hoe ze met de sluiting van Stadia moeten omgaan sinds werd aangekondigd dat Google op 18 januari 2023 de stekker eruit zou trekken. Sommige games zoals Cyberpunk 2077 hebben al een plan voor het migreren van saves en nu heeft Bethesda zijn plannen voor Elder Scrolls Online bevestigd. Volgens e-mails die naar Stadia-klanten zijn gestuurd, kunnen zij nu een gratis versie van Elder Scrolls Online voor PC/Mac downloaden en deze samen met al hun opgeslagen inhoud spelen - inclusief personages, prestaties, inventaris en zelfs alle inhoud waarvoor zij mogelijk hebben betaald.

De PC/Mac-versie van Elder Scrolls Online zou normaal gesproken ongeveer 15 pond / 20 dollar kosten, dus dat is een besparing die de moeite waard is. Merk op dat dit geen nut heeft voor mensen die op Xbox of PlayStation willen spelen, omdat er geen manier is om je opgeslagen voortgang over te zetten tussen platforms. Stadia werd in de ogen van Bethesda altijd geclassificeerd als PC, dus gebruikte het dezelfde servers. Hetzelfde kan niet gezegd worden van spelcomputers.

Google kondigde eerder deze maand zijn plan aan om Stadia te sluiten en ontwikkelaars zijn sindsdien druk bezig geweest om een manier te vinden om gamers de kans te geven op andere systemen verder te spelen. Dat heeft natuurlijk geen zin voor titels die exclusief voor Stadia waren, maar Google betaalt in ieder geval mensen terug voor de games die ze via de dienst hebben gekocht en die ze half januari niet meer kunnen spelen.

Geschreven door Oliver Haslam.