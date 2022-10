Je Stadia Cyberpunk 2077 save kan verplaatst worden naar PC met Takeout

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google Stadia gaat misschien de kant op van de dodo, maar je kunt tenminste je Cyberpunk 2077 save meenemen naar je PC dankzij een van Google's andere functies - Takeout.

Na de aankondiging dat Google zijn streamingdienst Stadia in januari volgend jaar stopzet, vroegen velen zich af wat er met hun opgeslagen games zou gebeuren als de boel verdwijnt. In het geval van Cyberpunk 2077 van CD Projekt Red, hebben we een antwoord - je kunt je opgeslagen spel van Google Takeout pakken en het verplaatsen.

Takeout is een dienst waarmee je je gegevens van de servers van Google kunt halen en voor jezelf kunt opslaan, wat het in deze situatie bijzonder handig maakt. CD Projekt Red's global PR director Radek Grabowski heeft bevestigd dat de save voorgoed wordt verwijderd op 18 januari 2023, dus je zult dit voor die tijd moeten doen.

Maak je geen zorgen over hoe je deze bijzondere magie kunt laten gebeuren. CD Projekt Red heeft de antwoorden in een nieuw ondersteuningsdocument gezet. Maar wees voorbereid op wat werk, er zijn een paar stappen. Maar er is misschien een zilveren randje aan deze Stadia-vormige wolk. Aangezien Cyberpunk 2077 cross-progressie ondersteunt, kun je deze methode theoretisch gebruiken om je Stadia Cyberpunk 2077 save ook op een console te krijgen.

Je kunt natuurlijk gratis een nieuw exemplaar van Cyberpunk 2077 kopen - Google's stopzetting van Stadia omvat wel een terugbetaling van alle spellen die je hebt gekocht, dus dat is het.

Geschreven door Oliver Haslam.