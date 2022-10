Google doodt Stadia-exclusief vervolg op Death Stranding

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We weten nu dat Google op 18 januari 2023 zijn cloudgamingdienst Stadia sluit, wat velen al een tijdje zeggen te hebben zien aankomen. Tot vorig jaar waren er echter grote plannen die het tij hadden kunnen keren.

Om te beginnen is onthuld dat Google nauw samenwerkte met Hideo Kojima aan een vervolg op Death Stranding. Die zou ook exclusief voor Stadia zijn geweest.

De originele Death Stranding was een grote coup voor Sony, eerst uitgebracht als een PlayStation 4-only titel. Het is sindsdien uitgebracht voor PC, en ook op PS5 in Director's Cut vorm. Maar volgens een paar rapporten was Kojima van plan om een single-player game in hetzelfde universum te maken voor het cloud platform.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Het zou episodisch zijn geweest en gebruik hebben gemaakt van enkele van de meer unieke technologieën die de cloud biedt.

Naar verluidt heeft Google het spel echter geannuleerd omdat het vond dat er geen markt was voor een singleplayer-ervaring. Death Stranding had enkele multiplayer, shared-world aspecten, wat ook Google's voorkeur zou hebben gehad, zo lijkt het.

Een bron vertelde 9to5Google dat Stadia baas, Phil Harrison, de uiteindelijke beslissing heeft genomen.

Misschien als hij dat niet had gedaan, zou Stadia een grotere gebruikersbasis hebben gekregen en zou het nu niet worden opgeheven. We zullen het nooit weten.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

Geschreven door Rik Henderson.