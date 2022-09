Hoe vraagt u uw Stadia-teruggaven aan bij Google?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google's cloud gaming platform, Stadia, zal vanaf 19 januari 2023 niet meer werken.

Je hebt tot dan de tijd om alle spellen in je Stadia-bibliotheek te spelen, maar hoe zit het met de vele dollars, euro's of ponden die je de afgelopen twee jaar in de dienst hebt gestoken? Wat gebeurt er met de spellen waarvoor je de volle prijs hebt betaald?

Google zal alle aankopen van Stadia-hardware en -games in de Google Store terugbetalen. Dit is hoe het werkt en wanneer je je geld terug kunt verwachten.

Wat vergoedt Google?

Alle games die in de Google (Stadia) Store zijn gekocht, worden terugbetaald. Net als in-game aankopen (DLC).

Google vergoedt ook hardware die rechtstreeks via Google is gekocht: de Stadia Controller, Stadia Founder's Edition, Stadia Premiere Edition en Play and Watch met Google TV Package.

Google vergoedt geen historische Stadia Pro-lidmaatschapsgelden. U krijgt geen maandelijkse kosten terug die u tot nu toe hebt betaald. Je kunt wel alle wedstrijden spelen die je met het Pro-lidmaatschap hebt verdiend tot en met 18 januari 2023, hoewel er vanaf 29 september 2022 geen kosten meer in rekening worden gebracht.

Hoe vraag je je Google Stadia terugbetaling aan

Het goede nieuws is dat je waarschijnlijk niets hoeft te doen om een Stadia-teruggave te claimen. Google zal in de meeste gevallen in aanmerking komende aankopen van hardware en games automatisch terugstorten op de oorspronkelijk gebruikte rekening.

Als dat niet mogelijk is, stuurt Google een e-mail naar de Stadia-rekeninghouder met nadere informatie over de verwerking van de terugbetaling.

De meeste terugbetalingen zullen naar verwachting medio januari 2023 zijn verwerkt.

Andere dingen om te overwegen

Naast het terugkrijgen van je geld kun je ook overwegen je Stadia-gegevens te downloaden.

Het bevat profielinformatie, spelstatistieken, sociale gegevens, opslagbestanden en captures, en zal beschikbaar zijn op Google Takeout tot het einde van het spel 18 januari 2023.

Misschien wil je Stadia ook ooit van je Google-account verwijderen. Je kunt hier vinden hoe je dat doet.

