(Pocket-lint) - Google sluit zijn cloudgamingdienst Stadia.

De dienst is twee jaar geleden gelanceerd, in november 2019, en heeft moeite gehad om het aantal leden te bereiken dat nodig was om er een succes van te maken, vooral gezien de hevige concurrentie van Xbox Cloud Gaming en Nvidia GeForce Now.

De algemeen directeur ervan bij Google, Phil Harrison, kondigde in een blogpost aan dat Stadia in januari 2023 officieel eindigt: "Hoewel Stadia's benadering van streaming games voor consumenten was gebouwd op een sterke technologische basis, heeft het niet de tractie bij gebruikers gekregen die we hadden verwacht, dus we hebben de moeilijke beslissing genomen om te beginnen met het afbouwen van onze Stadia-streamingdienst."

Bestaande gebruikers kunnen hun wedstrijden nog tot 18 januari 2023 spelen, daarna is de dienst niet meer beschikbaar.

In een ongekende zet zal Google echter alle aankopen van Stadia-hardware en -games via de Google Store terugbetalen. Dat geldt ook voor DLC en betaalde in-game add-ons.

Het bedrijf zegt dat de meeste terugbetalingen medio januari zullen zijn afgerond.

Google zal blijven zoeken naar andere mogelijkheden om de streamingtechnologieën te gebruiken die voor Stadia zijn gecreëerd, niet in de laatste plaats omdat het erin is geslaagd de latentie sterk te verlagen, maar het lijkt er niet op dat dit op korte termijn zal resulteren in een ander cloud gaming-platform.

Geschreven door Rik Henderson.