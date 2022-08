Google Play Games voor PC beta rolt uit naar vijf landen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Google heeft aangekondigd dat de bèta van Google Play Games voor PC vandaag wordt uitgerold in geselecteerde regio's.

Voorlopig is de dienst beperkt tot Zuid-Korea, Taiwan, Hong Kong, Thailand en Australië, maar Google is van plan om verder uit te breiden.

-

Voorheen was de bèta alleen toegankelijk voor genodigden, maar nu kan iedereen in de ondersteunde regio's toegang krijgen tot de service.

Beste game-deals voor Black Friday 2021: koop hier je gaming-koopjes Door Adrian Willings · 29 November 2021 Grijp een gaming-koopje in de aanloop naar Kerstmis. Bekijk de beste deals die we hebben gevonden van de grootste retailers in de buurt.

Met het programma Google Play Games voor pc kunnen gebruikers Android-games spelen op hun Windows-machines.

De dienst heeft meer dan 50 pc-compatibele titels en ondersteunt cross-platform progressie, zodat gebruikers verder kunnen gaan waar ze gebleven waren op hun telefoon of pc.

"Onze catalogus bevat veel van de populairste mobiele games ter wereld, waaronder Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground, en Top War. Samen worden deze games wereldwijd door honderden miljoenen spelers gespeeld," aldus Google in een blogbericht.

Als je enthousiast bent over het vooruitzicht om je favoriete mobiele titels op een groter scherm te spelen, kun je je aanmelden om bericht te krijgen wanneer het in jouw regio wordt gelanceerd.

Google stelt dat de minimaal vereiste pc-specs een vier-core CPU, SSD-opslag, 8 GB RAM en Windows 10 of hoger zijn.

Een andere manier om toegang te krijgen tot Android apps op je PC is via Amazon's Windows 11 integratie, maar games zullen niet dezelfde optimalisatie hebben die wordt geboden door Google's speciale platform.

Geschreven door Luke Baker.